Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Угорщині скасували обмеження цін. Деякі продукти за ніч подорожчали на десятки відсотків

 

Уряд Угорщини з вівторка, 1 серпня, скасував цінові обмеження на основні харчові продукти, які діяли півтора року. За даними порталу Telex, після цього ціни на деякі товари за одну ніч зросли на десятки відсотків.

Журналісти вказують, що це не є правилом - у деяких магазинах ціни на окремі продукти виявились навіть нижчими, ніж раніше.

Про рішення скасувати цінові обмеження на харчові продукти стало відомо в червні. На такий крок уряд пішов після сповільнення інфляції, хоча країна досі є регіональним лідером за темпами зростання цін - вони там вищі, ніж в Україні.

У межах боротьби з інфляцією уряд також зобов'язав магазини щотижня продавати кілька товарів зі знижками 15%. З червня ця вимога охоплювала товари у 20 категоріях (тоді знижка мала становити 10%), а з серпня до них додалися продукти, на які раніше поширювались цінові обмеження. Поза акційною пропозицією їх заборонено продавати дорожче від закупівельної вартості.

Також в Угорщині з липня діє система онлайн-моніторингу цін, покликана підвищити конкуренцію на ринку і тим самим знизити ціни на продукти.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Угорщина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1450
  0,0110
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8555  0,01 0,02 37,4832  0,04 0,12
EUR 40,6900  0,09 0,23 41,5359  0,16 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес