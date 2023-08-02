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В Угорщині скасували обмеження цін. Деякі продукти за ніч подорожчали на десятки відсотків
17:36 02.08.2023 |
Уряд Угорщини з вівторка, 1 серпня, скасував цінові обмеження на основні харчові продукти, які діяли півтора року. За даними порталу Telex, після цього ціни на деякі товари за одну ніч зросли на десятки відсотків.
Журналісти вказують, що це не є правилом - у деяких магазинах ціни на окремі продукти виявились навіть нижчими, ніж раніше.
Про рішення скасувати цінові обмеження на харчові продукти стало відомо в червні. На такий крок уряд пішов після сповільнення інфляції, хоча країна досі є регіональним лідером за темпами зростання цін - вони там вищі, ніж в Україні.
У межах боротьби з інфляцією уряд також зобов'язав магазини щотижня продавати кілька товарів зі знижками 15%. З червня ця вимога охоплювала товари у 20 категоріях (тоді знижка мала становити 10%), а з серпня до них додалися продукти, на які раніше поширювались цінові обмеження. Поза акційною пропозицією їх заборонено продавати дорожче від закупівельної вартості.
Також в Угорщині з липня діє система онлайн-моніторингу цін, покликана підвищити конкуренцію на ринку і тим самим знизити ціни на продукти.
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