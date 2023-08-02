У Туреччині підірвали під водою майже 30 артснарядів, які прибило до берега біля Стамбула

У Туреччині здійснили контрольований підрив артилерійських снарядів, які кілька днів тому знайшли у Чорному морі в районі Шиле неподалік від Стамбула.

Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда".

Команди дайверів турецької армії обстежили зону, де люди помітили нерозірвані артилерійські снаряди, та виявили загалом 28 снарядів.

Після того 1,2 кілометрову зону пляжу Софулар закрили для людей, евакуювали також мешканців прилеглих будинків.

Вісім снарядів фахівці забрали на берег для ідентифікації та розслідування.

Решту з'єднали детонатором і вранці у середу здійснили контрольований підрив під водою. Вибух здійняв стовп води на майже 30 метрів.

Наразі не відомо, як снаряди потрапили у море та чому опинились неподалік від пляжу.