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АНАЛІТИКА

Ердоган і Путін домовилися про візит російського диктатора до Туреччини

 

Президент Туреччини Тайїп Ердоган провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Домовились про візит останнього до Анкари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hürriyet.

Про що говорили:

* Ердоган та диктатор домовились про візит Путіна до Туреччини;
* Ердоган наголосив на важливості уникнення ескалації напруженості у війні проти України, а також підкреслив важливість "зернової угоди", яку він розглядає як "міст миру";

"Звертаючи увагу на те, що бездіяльність Чорноморської ініціативи протягом тривалого періоду часу не відповідає нічиїм інтересам і що країни з низьким рівнем доходу, які потребують зерна, зазнають найбільшої шкоди, Президент Ердоган зазначив, що ціни на зерно, які знизилися на 23% протягом періоду реалізації ініціативи, зросли на 15% за останні два тижні", - пише видання.

* президент Туреччини наголосив на тому, що Анкара докладатиме зусиль для продовження "зернової угоди";

Видання зазначає, що "зернова угода" буде обговорена на порядку денному зустрічі президента Туреччини й диктатора. Зокрема Ердоган заявив, що "Путін хоче, щоб цей гуманітарний міст продовжував діяти".

За матеріалами: РБК-Україна
 

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