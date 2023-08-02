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АНАЛІТИКА

Молдова отримала від США військову допомогу

 

Сполучені Штати надіслали в Молдову військову допомогу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили Міністерство оборони Молдови та посольство США.

На сайті військового відомства Республіки йдеться, що допомога надається "в рамках модернізації Національної армії та зміцнення обороноздатності Молдови" і доставлена авіатранспортом.

"За останні 31 рік уряд США, за допомогою Європейського командування США, надав понад 123 млн доларів у вигляді військової допомоги, навчання і тренувань, а також понад 36 млн доларів у вигляді гуманітарної допомоги, на прохання нинішнього і попередніх урядів Молдови", - стверджується в заяві дипломатичної місії США в Кишиневі.

Посольство також нагадало, що угоду про планове постачання цієї партії оборонної продукції було укладено у 2019 році та "є лише одним із багатьох прикладів того, як Сполучені Штати пишаються партнерством із Республікою Молдова для забезпечення більш процвітаючого, демократичного та безпечного майбутнього для всіх її громадян".

Раніше повідомлялося, що до Молдови прибула перша партія обладнання, наданого Європейським фондом миру (IEP) для молдовських військових.

Нагадаємо, у травні ЄС схвалив надання Молдові і Грузії нелетальної безпекової допомоги на 70 млн євро.
Ключові теги: США, Молдова
 

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