Фінансові новини
- |
- 02.08.23
- |
- 19:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Молдова отримала від США військову допомогу
11:43 02.08.2023 |
Сполучені Штати надіслали в Молдову військову допомогу.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомили Міністерство оборони Молдови та посольство США.
На сайті військового відомства Республіки йдеться, що допомога надається "в рамках модернізації Національної армії та зміцнення обороноздатності Молдови" і доставлена авіатранспортом.
"За останні 31 рік уряд США, за допомогою Європейського командування США, надав понад 123 млн доларів у вигляді військової допомоги, навчання і тренувань, а також понад 36 млн доларів у вигляді гуманітарної допомоги, на прохання нинішнього і попередніх урядів Молдови", - стверджується в заяві дипломатичної місії США в Кишиневі.
Посольство також нагадало, що угоду про планове постачання цієї партії оборонної продукції було укладено у 2019 році та "є лише одним із багатьох прикладів того, як Сполучені Штати пишаються партнерством із Республікою Молдова для забезпечення більш процвітаючого, демократичного та безпечного майбутнього для всіх її громадян".
Раніше повідомлялося, що до Молдови прибула перша партія обладнання, наданого Європейським фондом миру (IEP) для молдовських військових.
Нагадаємо, у травні ЄС схвалив надання Молдові і Грузії нелетальної безпекової допомоги на 70 млн євро.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський – про суперечки з Польщею: Емоціям варто охолонути
|Таких помилок бути не повинно. Прем'єр Моравецький обурився викликом посла Польщі в МЗС
|Три судна прорвали морську блокаду Росії та прийшли в український порт, – ЗМІ
|Вибори під час війни та телемарафону. Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час воєнного стану
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Угорщині скасували обмеження цін. Деякі продукти за ніч подорожчали на десятки відсотків
|Україна обговорює з Хорватією маршрути до портів для експорту зерна
|Китай несподівано змінив керівництво ядерних сил
|У Туреччині підірвали під водою майже 30 артснарядів, які прибило до берега біля Стамбула
|Україна застосувала антидемпінгове мито на імпорт дроту та прокату з Китаю
|Ердоган і Путін домовилися про візит російського диктатора до Туреччини
Бізнес
|Система розпізнавання облич у Новому Орлеані допомогла заарештувати рівно нуль злочинців за останні дев'ять місяців
|Falcon Heavy з другої спроби змогла вивести на орбіту найбільший у світі комерційний супутник зв'язку Jupiter 3
|Toyota стала найбільшим автовиробником у світі. Продано 5,4 млн машин.
|У Великій Британії поліцейський фургон зі штучним інтелектом виявляє водіїв, які користуються мобільними телефонами
|SpaceX цьогоріч вже здійснила 50 запусків — проти 61-го за весь 2022-й
|Представлено український розвідувальний дрон MINI SHARK - швидкість до 120 км/год, дальність передачі відеопотоку до 35 км
|У WhatsApp з'явилася можливість надсилати відеоповідомлення