Фінансові новини
- |
- 02.08.23
- |
- 19:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
У США запрацював перший із 2016 року новий атомний реактор
10:49 02.08.2023 |
У США запустили перший із 2016 року енергоблок АЕС "Вогтль" (Vogtle) в американському штаті Джорджія.
Управління з інформації в галузі енергетики (EIA) Міненерго США називає запуск нового реактора першим у країні з моменту введення в експлуатацію другого енергоблоку АЕС "Уоттс-Бар" держкорпорації Tennessee Valley Authority у 2016 році, передає Інтерфакс-Україна.
За даними одного із власників Georgia Power, третій енергоблок АЕС "Вогтль" - перший більш ніж за 30 років новозбудований атомний енергоблок у Штатах. Його потужність складає 1 114 МВт і, за оцінками, дозволить постачати електрику до 500 тис. будинків і підприємств.
Два перші енергоблоки станції було введено в експлуатацію наприкінці 1980-х років. Їхня сумарна встановлена потужність становить 2 430 МВт.
Водночас наближається до завершення будівництво четвертого енергоблоку, який планується запустити наприкінці 2023 року або в першому кварталі 2024 року. Після введення його в дію АЕС "Вогтль" стане найбільшою в США, обійшовши аризонську АЕС "Пало-Верде" потужністю 4 210 МВт.
Будівництво третього та четвертого енергоблоків АЕС "Вогтль" розпочалося у 2009 році. Спочатку передбачалося, що вони розпочнуть роботу у 2016 та 2017 роках відповідно, а їхня загальна вартість становитиме $14 млрд. Тепер сукупні інвестиції в проєкт оцінюються у суму понад $30 млрд.
Крім Georgia Power, станція належить Oglethorpe Power, MEAG Power та Dalton Utilities.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський – про суперечки з Польщею: Емоціям варто охолонути
|Таких помилок бути не повинно. Прем'єр Моравецький обурився викликом посла Польщі в МЗС
|Три судна прорвали морську блокаду Росії та прийшли в український порт, – ЗМІ
|Вибори під час війни та телемарафону. Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час воєнного стану
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Угорщині скасували обмеження цін. Деякі продукти за ніч подорожчали на десятки відсотків
|Україна обговорює з Хорватією маршрути до портів для експорту зерна
|Китай несподівано змінив керівництво ядерних сил
|У Туреччині підірвали під водою майже 30 артснарядів, які прибило до берега біля Стамбула
|Україна застосувала антидемпінгове мито на імпорт дроту та прокату з Китаю
|Ердоган і Путін домовилися про візит російського диктатора до Туреччини
Бізнес
|Система розпізнавання облич у Новому Орлеані допомогла заарештувати рівно нуль злочинців за останні дев'ять місяців
|Falcon Heavy з другої спроби змогла вивести на орбіту найбільший у світі комерційний супутник зв'язку Jupiter 3
|Toyota стала найбільшим автовиробником у світі. Продано 5,4 млн машин.
|У Великій Британії поліцейський фургон зі штучним інтелектом виявляє водіїв, які користуються мобільними телефонами
|SpaceX цьогоріч вже здійснила 50 запусків — проти 61-го за весь 2022-й
|Представлено український розвідувальний дрон MINI SHARK - швидкість до 120 км/год, дальність передачі відеопотоку до 35 км
|У WhatsApp з'явилася можливість надсилати відеоповідомлення