У США запрацював перший із 2016 року новий атомний реактор

У США запустили перший із 2016 року енергоблок АЕС "Вогтль" (Vogtle) в американському штаті Джорджія.

Управління з інформації в галузі енергетики (EIA) Міненерго США називає запуск нового реактора першим у країні з моменту введення в експлуатацію другого енергоблоку АЕС "Уоттс-Бар" держкорпорації Tennessee Valley Authority у 2016 році, передає Інтерфакс-Україна.

За даними одного із власників Georgia Power, третій енергоблок АЕС "Вогтль" - перший більш ніж за 30 років новозбудований атомний енергоблок у Штатах. Його потужність складає 1 114 МВт і, за оцінками, дозволить постачати електрику до 500 тис. будинків і підприємств.

Два перші енергоблоки станції було введено в експлуатацію наприкінці 1980-х років. Їхня сумарна встановлена потужність становить 2 430 МВт.

Водночас наближається до завершення будівництво четвертого енергоблоку, який планується запустити наприкінці 2023 року або в першому кварталі 2024 року. Після введення його в дію АЕС "Вогтль" стане найбільшою в США, обійшовши аризонську АЕС "Пало-Верде" потужністю 4 210 МВт.

Будівництво третього та четвертого енергоблоків АЕС "Вогтль" розпочалося у 2009 році. Спочатку передбачалося, що вони розпочнуть роботу у 2016 та 2017 роках відповідно, а їхня загальна вартість становитиме $14 млрд. Тепер сукупні інвестиції в проєкт оцінюються у суму понад $30 млрд.

Крім Georgia Power, станція належить Oglethorpe Power, MEAG Power та Dalton Utilities.