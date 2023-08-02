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Трампу оголосили звинувачення у справі про штурм Капітолія, його чекають у суді
09:25 02.08.2023 |
Федеральне велике журі у вівторок схвалило оголошення федеральниї кримінальних обвинувачень колишньому президенту США Дональду Трампу у справі про штурм Капітоля 6 січня 2021 року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.
В обвинувальному акті, опублікованому після рішення великого журі, Трампу висувають чотири пункти звинувачень:
* змова з метою введення в оману Сполучених Штатів;
* змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню;
* перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню;
* і змова з метою порушення прав.
Крім того, там стверджується, що штурм Капітолія пов'язаний зі спробами Трампа оскаржити результати президентських виборів у США у 2020 році. "Незабаром після дня виборів відповідач (Трамп. - Ред.) також вдався до незаконних засобів, щоб зменшити кількість законних голосів і підірвати результати виборів", - йдеться в документі.
Позаяк в акті фігурує поняття змови, можна очікувати, що обвинувачення висунуть й іншіим фігурантам розслідування 6 січня.
У зв'язку з оголошенням обвинувального акта Трампа викликали до федерального суду у Вашингтоні в четвер, 3 серпня, на 23:00 за Києвом.
Своє розслідування тих подій, як відомо, вів нині розпущений спецкомітет Палати представників США, який рекомендував притягти Трампа до кримінальної відповідальності за "підбурювання до повстання". Це одна з найтяжчих статей, яка потенційно могла б заборонити йому обиратись на державні посади - аж до президента США.
Нинішній обвинувальний акт - уже другий за два місяці для спецпрокурора Міністерства юстиції США Джека Сміта, який веде федеральні справи, в яких фігурує Трамп. Попереднє звинувачення стосувалось неналежного поводження із секретними документами, де американський експрезидент не визнав провину за жодним із 37 пунктів.
Крім того, раніше цього року прокурор округу Манхеттен у Нью-Йорку висунув Трампу звинувачення в незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії. Також нагадаємо, що у штаті Джорджія триває інше розслідування про ймовірну спробу неправомірного впливу Трампа на вибори 2020 року через тиск на місцевих посадовців.
Трамп, який нині є найпопулярнішим претендентом на президентську номінацію серед Республіканської партії, став першим експрезидентом США в історії, який є обвинуваченим у кримінальній справі. Підкреслимо, що ймовірне ув'язнення не вплине на можливість Трампа обратись президентом США.
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