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Мінськ каже, що не порушив повітряний простір Польщі, бо це «одна бабця сказала»
23:56 01.08.2023 |
Міністерство оборони Білорусі відхрестилось від заяв польської сторони про порушення двома гелікоптерами повітряного простору Польщі в районі Підляського воєводства.
Про це йдеться в заяві відомства, яку цитує "Європейська правда".
Білоруське Міноборони вважає, що твердження про порушення повітряного простору Польщі потрібні Варшаві для "чергового виправдання нарощування сил і засобів біля білоруського кордону".
"Повідомлення, не підтверджене даними об'єктивного контролю з боку Польщі, Міністерство оборони Республіки Білорусь розглядає в стилі "одна бабця сказала" і зазначає, що порушення повітряного простору вертольотами Мі-24 і Мі-8 не було", - додали там.
Як відомо, Міністерство національної оборони Польщі у вівторок увечері підтвердило порушення польського повітряного простору з боку Білорусі двома гелікоптерами.
Спершу офіційна Варшава заперечувала факт порушення повітряного простору, але пізніше пояснила, що перетин кордону відбувся в районі міста Біловежа на дуже низькій висоті, й це ускладнило його виявлення радіолокаційними системами.
Польща у зв'язку із ситуацією посилить охорону кордону, зокрема й за рахунок військових гелікоптерів, поінформувала про інцидент НАТО, а також викличе тимчасового повіреного у справах Білорусі для отримання пояснень.
Як відомо, у Білорусі деякий час перебувають бойовики так званої групи Вагнера, які перейшли туди після спроби заколоту в Росії. Польська сторона неодноразово підкреслювала, що "вагнерівці" становлять загрозу для Польщі, й посилювала охорону білорусько-польського кордону.
Днями прем'єр Польщі офіційно заявив про переміщення 100 "вагнерівців" до так званого Сувальського коридору - умовного перешийка по лінії польсько-литовського кордону, що відокремлює територію Калінінградської області РФ і Білорусі.
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