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Франція поки не забиратиме з Нігера свій військовий контингент
23:50 01.08.2023 |
Операція з евакуації громадян Франції та інших країн Європейського Союзу з Нігеру, де відбувся військовий переворот, не стосується французького військового контингенту.
Про це йдеться в коментарі Генерального штабу Збройних сил Франції, який цитують ЗМІ, зокрема BFMTV, повідомляє "Європейська правда".
Операція з евакуації стосується цивільних осіб - французьких і європейських громадян, аби гарантувати їхню безпеку після перевороту в Нігері минулого тижня, повідомили журналістам у французькому Генштабі.
Евакуація французьких військовослужбовців, дислокованих у Нігері, "не стоїть на порядку денному", додали там.
Три літаки - Airbus A330 і A330 MRTT - вже вилетіли з півдня Франції на цивільний аеродром Ніамея для евакуації цивільних.
Один із них у понеділок увечері уже вилетів із Ніамея, розповіла AFP міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. За її словами, на борту Airbus A330 - 262 цивільних, переважно громадян Франції, й зокрема понад десять немовлят.
Військовий контингент Франції в Нігері налічує до 1500 військовослужбовців, вони допомагали місцевій владі в боротьбі з терористами та патрулюванні кордону.
26 липня стало відомо, що частина службовців президентської гвардії Нігеру виступила проти президента Мохамеда Базума, якого схопили і відсторонили від влади. Новим лідером країни оголосили армійського генерала Абдурахмана Тчіані.
Нігер, колишня французька колонія, був партнером Франції і США у сфері безпеки. Ці держави використовували його як базу для боротьби з ісламістським повстанським рухом у регіоні Сахеля в Західній і Центральній Африці.
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