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АНАЛІТИКА

Ісландія офіційно закрила посольство у Росії

 

Робота посольства Ісландії у Москві офіційно припинилась з 1 серпня 2023 року.

Про це оголосив уряд країни на своєму сайті, інформує "Європейська правда".

Як йдеться у повідомленні, представництво посольства в РФ, Вірменії, Білорусі, Казахстані, Киргизстані, Молдові, Таджикистані, Туркменістані та Узбекистані переходить до Міністерства закордонних справ країни.

Ісландський уряд пояснює це рішення тим, що "функціонування посольства в Москві в нинішніх умовах не відповідає пріоритетам зовнішньополітичної служби".

"Рішення про закриття діяльності посольства не означає припинення політичних відносин між країнами. Як тільки дозволять умови, акцент буде зроблено на відновленні діяльності посольства Ісландії в Москві", - резюмується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що посольство Литви у Києві дозволить розміститися у себе та виконувати свої обов'язки представнику Ісландії.

21 червня 2023 року президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти нових послів Норвегії, Швейцарії та Ісландії. Посол Ісландії Ханнес Хейміссон наразі працює в посольстві у Варшаві.
 

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