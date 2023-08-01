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АНАЛІТИКА

ЄС про дрони у Москві: Росія не має використовувати атаки як привід для ескалації

 

У ЄС прокоментували нещодавні атаки дронів у російській столиці Москві, зазначивши, що не довіряють російським заявам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у вівторок заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі.

"Ми бачили повідомлення про те, що у Московському регіоні літали дрони. Ми не знаємо походження, обставин чи інших деталей, і будь-які заяви Росії з цього приводу не викликають довіри, оскільки Росія активно маніпулює будь-якою інформацією. Росія не повинна використовувати це як привід для подальшої ескалації через триваючі незаконні та варварські напади на Україну та її народ", - підкреслила вона.

Массралі додала, що ЄС засуджує загарбницьку війну Росії проти України та залишається непохитним у своїй підтримці незалежності України, її суверенітету та територіальної цілісності.

"Україна має повне право захищатися від російської агресії, право на самооборону. Зброя від ЄС може використовуватися лише для захисту територіальної цілісності і суверенітету України. Ми встановили суворий механізм для забезпечення того, щоб обладнання, надане ЄС, перебувало під виключною відповідальністю та під контролем Збройних сил України виключно з метою самооборони", - наголосила вона.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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