Лукашенко просторікує, що збрехав у заяві про «вагнерівців»

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко зізнався у брехні щодо бажання найманців групи Вагнера вдертися до Польщі.

Заяву Лукашенка наводить білоруське державне агентство БЕЛТА, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, він "пожартував" про наміри російських найманців, які перемістилися в Білорусь після невдалого заколоту в РФ, поїхати "на екскурсію в Жешув".

"Я пожартував, що "вагнерівці" між собою перешіптуються: на екскурсію в Жешув сходимо. Чому? Тому що техніка й озброєння йшли з Жешува туди, де під Бахмутом воювали ці "вагнерівці". Там загинули тисячі їхніх хлопців. І вони це їм не пробачать", - зазначив самопроголошений білоруський президент.

Він вважає, що влада Польщі має дякувати йому за те, "що ми запросили до себе цих бійців". Лукашенко не уточнив, скільки найманців перебуває на території Білорусі, але, за його словами, загалом у групи Вагнера під контролем нібито 30 тисяч бойовиків.

"Тому нехай моляться, що ми тримаємо їх, ще якось забезпечуємо. Інакше вони без нас би просочилися туди і вломили б так цьому Жешуву і Варшаві, що мало б не здалося. Тому мені дорікати не треба, а нехай скажуть спасибі", - каже Лукашенко.

Наприкінці липня Лукашенко заявив, що його "почали напружувати "вагнерівці", які натякають на похід на Польщу.

Перед цим в Білорусі заявили про початок спільних з вагнерівцями навчань на полігоні "Брестський", що поруч з польським кордоном. За даними Держприкордонслужби України, станом на 22 липня у Білорусі перебували приблизно 5 тисяч російських найманців ПВК "Вагнер".

Повідомлялось, що Польща веде переговори з Латвією та Литвою щодо того, як реагувати на присутність найманців, а три країни допускають закриття кордонів із Білоруссю в разі потреби.