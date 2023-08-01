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Франція починає евакуацію своїх громадян з Нігеру
12:50 01.08.2023 |
Франція з вівторка, 1 серпня, починає евакуювати своїх громадян з Нігеру через погіршення ситуації з безпекою.
Відповідну заяву зробило Міністерство закордонних справ Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Рішення про евакуацію було ухвалено після "насильства проти нашого посольства позавчора, і закриття повітряного простору, що залишає наших співвітчизників без можливості покинути країну власними силами".
Французькі громадяни в Нігері отримали попередження від посольства Франції.
"У зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою в Нігері і користуючись відносним спокоєм в Ніамеї, готується операція з евакуації з Ніамея повітряним транспортом", - йдеться в повідомленні, в якому уточнено, що евакуація відбудеться протягом дуже короткого часу.
Французьким громадянам повідомили, що дата, точний час і місце збору та пункт відправлення будуть повідомлені якнайшвидше. До місця збору французи мають дістатися власним транспортом.
За даними французької влади, в Нігері зараз перебувають від 500 до 600 громадян Франції.
26 липня стало відомо, що частина службовців президентської гвардії Нігеру виступила проти президента Мохамеда Базума, якого схопили і відсторонили від влади. Новим лідером країни оголосили армійського генерала Абдурахмана Тчіані.
Франція засудила воєнний переворот. Єлисейський палац заявив 30 липня, що президент Еммануель Макрон "не потерпить жодної атаки проти Франції та її інтересів" і що Франція відреагує "негайно і неухильно" в разі нападу на її громадян.
29 липня Франція оголосила, що скорочує всю допомогу на розвиток країни і закликала повернути Базума на посаду після його усунення.
Нігер, колишня французька колонія, був партнером Франції і США у сфері безпеки. Ці держави використовували його як базу для боротьби з ісламістським повстанським рухом у регіоні Сахеля в Західній і Центральній Африці.
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