США обмежили безвізовий режим для Угорщини за роздачу паспортів за кордоном

Сполучені Штати обмежили участь Угорщини у своїй програмі безвізового режиму через занепокоєння щодо безпеки нових паспортів, виданих Будапештом у період 2011-2020 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Згідно з американською програмою безвізового режиму, громадяни країн, які ним користуються, можуть подорожувати до США з метою туризму або бізнесу на термін до 90 днів без візи, для чого їм потрібна лише так звана Електронна система авторизації подорожей (ESTA).

Як інформує видання, з вівторка термін дії ESTA для власників угорських паспортів скоротять з двох років до одного, і ESTA буде дійсна лише для одноразового використання.

За словами посла США в Будапешті Девіда Прессмана, "існують сотні тисяч паспортів, які були видані урядом Угорщини в рамках спрощеної програми натуралізації без суворих механізмів перевірки особи".

Він додав, що Сполучені Штаті вже багато років звертають увагу Будапешта на цю "вразливість у сфері безпеки" за часів різних адміністрацій, але "уряд Угорщини вирішив не закривати її".

"Йдеться про вибір. Угорський уряд вирішив не розв'язувати цю проблему безпеки дотепер, що змусило Сполучені Штати відреагувати", - резюмував Прессман.

Після приходу до влади в 2010 році уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана здійснив серйозні політичні зміни, які надали громадянство етнічним угорцям за кордоном - в тому числі в Румунії, Словаччині та Україні. Критики вважають, що так Орбан хотів підвищити свої електоральні перспективи.

У публікації також окремо підкреслено, що союзники Будапешта по НАТО глибоко розчаровані тим, що парламент Угорщини досі не ратифікував заявку Швеції на вступ до Альянсу.

Існує також постійне занепокоєння щодо того, що високопоставлені угорські чиновники просувають наративи Кремля, а також щодо зусиль Будапешта, спрямованих на послаблення європейських санкцій проти Росії.