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АНАЛІТИКА

Чехія арештувала майно російського мільярдера Євтушенкова

 

Фінансово-аналітичне управління Чехії заблокувало рахунки російського олігарха Володимира Євтушенкова на 100 млн крон (близько $4 млн), а також заарештувало його майно.

Як повідомляє Ceska Televize, Євтушенков негласно контролює компанію, що займається виробництвом електронних компонентів, володіє готелями, а його структури займаються виробництвом та постачанням збройних систем для російських збройних сил, передає The Moscow Times.

Наприкінці червня Євтушенкова включили до чеського санкційного списку, що стало причиною арешту його активів на території країни. Зазначається, що його майно олігарха у Карлових Варах оцінюється у понад 500 млн крон (приблизно $20 млн). Раніше портал Seznam Zprávy повідомляв, що бізнесмен володіє в Карлових Варах щонайменше шістьма віллами.

Серед заарештованих активів - п'ятизірковий готель Savoy Westend, який раніше був популярним місцем відпочинку для російських політиків, артистів та бізнесменів.

Наразі готель працює в обмеженому режимі і приймає лише гостей, які попередньо забронювали номери до кінця червня. За словами керівництва готелю, санкції можуть негативно вплинути на його співробітників та суттєво обмежити його діяльність.

Володимир Євтушенков та його син Фелікс були внесені до списків санкцій Чехії за "систематичну діяльність, що підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України". Євтушенков керує машинобудівним концерном "РТІ Системи", який є постачальником Міноборони РФ. Його син Фелікс є співвласником компанії та займає в ній ключову роль.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія, Чехія
 

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