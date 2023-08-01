UBS планує закрити більшість рахунків росіян у Credit Suisse – ЗМІ

Найбільший банк Швейцарії UBS планує відмовитись від більшої частини російських клієнтів Credit Suisse - банк вважає ризики роботи з такими клієнтами занадто високими.

Про це пише NZZ am Sonntag з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, UBS, на відміну від Credit Suisse, завжди був обережний у російському бізнесі та ставився до нього з підозрою.

Зазначається, що до 75% російських клієнтів Credit Suisse змушені покинути банк після його злиття з UBS.

За даними видання, це пов'язано з тим, що UBS вважає ризики, пов'язані з такими клієнтами, занадто високими. У банку більш консервативний профіль порівняно з Credit Suisse, і він хоче закріпити свої принципи управління ризиками та корпоративну культуру в усій об'єднаній організації.

При цьому поки незрозуміло, які саме категорії росіян підпадуть під рішення UBS, але видання припускає, що насамперед це торкнеться "офшорних клієнтів" - осіб із російським паспортом, які проживають в інших країнах та обслуговуються в Credit Suisse на транскордонній основі. UBS не коментує ситуацію.

NZZ am Sonntag пише, що UBS довгий час насторожено поводився в російському бізнесі.

За словами співрозмовника видання, з 1999 року комплаєнс UBS "з підозрою" ставився до Росії, а з 2014 року після окупації Росією Криму банк більше не веде нових угод із російськими клієнтами.

З іншого боку, Credit Suisse тоді скористався можливістю розширити бізнес: російське відділення розглядалося як машина для отримання прибутку, що приносила банку дохід вищий за середній.