Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Переворот у Нігері: Гвінея підтримала повстанців, ще дві країни обіцяли допомогу

 

Гвінея стала першою країною, яка виступила на підтримку повстанців, які захопили владу у Нігері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Гвінейський національний комітет зі згуртування та розвитку заявив про підтримку повстанців Нігеру.

"Гвінея, як і раніше, переконана, що нова влада зробить все, щоб гарантувати стабільність і згоду в Нігері та субрегіоні", - йдеться у заяві комітету. Він також розкритикував заяву Економічної спільноти країн Західної Африки (ЕКОВАС) про плани з військового втручання у разі, якщо в Нігері не буде повернено конституційний лад.

Влада Буркіна-Фасо і Малі, у свою чергу, заявила про готовність воювати на боці повстанців Нігеру.

"Малі та Буркіна-Фасо попереджають, що будь-яка військова інтервенція в Нігер розглядатиметься як оголошення війни Буркіна-Фасо та Малі", - йдеться у спільній заяві. Вони також пригрозили вийти з ЕКОВАС, в якому вони призупинили членство через військові перевороти.

Переворот у Нігері

У середу, 26 липня, військовослужбовці президентської гвардії заблокували доступ до резиденції президента Нігера Мохаммеда Базума. ЗМІ повідомляли про спробу держперевороту.

Солдати застерегли від будь-якого іноземного втручання, додавши, що вони поважатимуть життя та здоров'я Базуму. Ряд країн світу одразу ж засудили переворот у Нігері, зокрема й Україна.

У п'ятницю, 28 липня, глава президентської гвардії Абдурахман Чіані назвав себе новим лідером Нігеру. Він був пов'язаний із спробою державного перевороту проти екс-президента у 2015 році.

За два дні повстанці напали на посольство Франції. У Парижі засудили насильство щодо дипломатичної установи та пригрозили реакцією.

Учора, 31 липня, країни-учасники ЕКОВАС домовилися ввести війська до Нігеру, якщо за тиждень там не повернуть владу президенту Мухаммеду Базуму.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Нігерія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1340
  0,1902
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8630  0,15 0,41 37,5276  0,20 0,53
EUR 40,7833  0,16 0,40 41,6955  0,14 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес