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АНАЛІТИКА

У Туреччині пляж закрили через виявлення боєприпасів. Частину з них уже вдалося витягти

У Туреччині пляж закрили через виявлення боєприпасів. Частину з них уже вдалося витягти

 

Поблизу турецького курорту Шиле виявили 28 боєприпасів, пляж закрили для відвідувачів. Водолазам уже вдалося витягти частину з них.

Про це заявив Офіс губернатора Стамбула, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

Зазначається, що 8 із 28 боєприпасів, виявлених у морі поблизу Шиле, було вивантажено для ідентифікації та знищення.

"Цей район було взято під охорону після того, як 28 липня о 09:00 у морі на узбережжі Шиле було виявлено боєприпаси, що не розірвалися", - йдеться у заяві.

Деталі інциденту

У довідці зазначалося, що дайвінг цього дня неможливий через погодні умови. Також зазначалося, що за 10 метрів від берега на глибині 1-1,5 метра виявлено 9 підозрілих об'єктів.

Їх вдалося виявити під час водолазних робіт, проведених 29 липня на тому самому місці.

Знищення виявлених боєприпасів відбудеться в середу, після вжиття необхідних заходів безпеки.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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