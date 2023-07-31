У Білорусі хочуть заборонити звільнятися із державних сільгосппідприємств, аби подолати проблеми в АПК

У липні білоруський правитель Олександр Лукашенко визнав серйозні проблеми з кадрами в аграрному секторі Білорусі. При цьому вирішити проблеми, які накопичувалися не один рік, влада збирається радикальним чином, забороняючи звільнятися із сільгосппідприємств.

Без дозволу чиновників звільнитися не можна буде?

На думку Олександра Лукашенка, настав час навести лад із кадрами у сільському господарстві: "Жоден механізатор, доярка і таке інше в сільгосппідприємстві (колгоспі, радгоспі) не може кроку ступити ліворуч-право без рішення керівника".

Крім того, він озвучив вимогу, з якої випливає, що в аграрному секторі країни фактично запроваджується заборона на звільнення без рішення голови райвиконкому. "Звільнився - ніхто в країні не може його взяти на роботу, поки він із попереднього місця роботи не представить довідку, нормальну характеристику", - заявив Лукашенко.

Вимога стосується й чиновників у регіонах, які також не можуть "кинути" роботу з власної ініціативи. При цьому збиральна кампанія оголошена "всенародною справою", а нестачу кадрів влада збирається компенсувати за допомогою трьох тисяч механізаторів.

Де їх знайти? Лукашенко зобов'язав голів облвиконкомів спільно з промисловими підприємствами надати пропозиції та плани. "Знаю, багато мужиків, особливо ті, хто родом із села, спеціально беруть відпустки на липень і влаштовуються працювати комбайнерами, щоб заробити добрі додаткові гроші для своїх сімей", - розповів Олександр Лукашенко.

В аграрних вишах - недобір студентів

Про серйозні кадрові проблеми у сільському господарстві країни свідчить і той факт, що аграрні виші Білорусі змушені оголосити додатковий набір на спрощених умовах. Так, абітурієнтам, яких на навчання направляє конкретне сільськогосподарське підприємство, не треба складати вступні іспити. При цьому студентам під час навчання обіцяють щомісячну гарантовану доплату від організації, де потім треба буде відпрацьовувати кілька років.