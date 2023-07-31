В Орбана знову заблокували ратифікацію вступу Швеції в НАТО

Угорська партія влади "Фідес" у понеділок очікувано не з'явилася на ініційоване опозицією позачергове засідання, де мали розглядати ратифікацію вступу Швеції в Північноатлантичний альянс.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації угорського незалежного видання Telex.

Позачергове засідання раніше ініціювала опозиційна угорська партія "Рух Моментум" після того, як на Вільнюському саміті турецький президент Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв передати на ратифікацію заявку про вступ Швеції в НАТО.

Пізніше до ініціативи "Рух Моментум" долучилися й інші опозиційні сили, доповнивши порядок денний засідання своїми пропозиціями - зокрема, питанням доступу угорських студентів і викладачів до програми Erasmus.

Але депутати "Фідесу", як і повідомлялося раніше, не прийшли на засідання, в результаті чого не зібрали кворум для жодного рішення. Присутні ж депутати опублікували в соцмережах фото майже порожньої зали парламенту.

"Де перебувають провладні депутати у свій робочий день? За що вони отримують платню, якщо не ходять на роботу?", - риторично запитав голова "Руху Моментум" Ференц Геленсер.

А Ласло Варджу з "Демократичної коаліції" додав, що угорський прем'єр Віктор Орбан свідомо не дає "зелене світло" для ратифікації шведського вступу в Альянс, бо залежний від президента Росії Владіміра Путіна.

Як відомо, на Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.

Окрім Туреччини, вступ Швеції ще не ратифікувала Угорщина. Прем'єр Швеції вірить, що тепер, коли "вето" Туреччини зняте, Угорщина не стане перешкодою.