Китай запроваджує обмеження на постачання цивільних безпілотників далекого радіусу дії

Влада КНР ухвалила рішення запровадити обмеження на експорт цивільних безпілотників далекого радіусу дії через побоювання, що покупці можуть переобладнати їх під військові цілі, повідомляє Associated Press (AP) із посиланням на заяву міністерства комерції КНР.

"Дедалі більше зростає ризик того, що деякі високоякісні та високоефективні цивільні безпілотники можуть переоснастити для військових потреб", - пояснили у відомстві.

Заходи набудуть чинності у вівторок, але в мінкомерції не уточнили, про які обмеження йдеться. При цьому вони стосуватимуться БПЛА, що можуть триматися в повітрі понад 30 хвилин, скидати з себе вантаж, і які важать понад 7 кг.

У міністерстві нагадали, що з початку повномасштабної війни в Україні "деякі китайські компанії з виробництва безпілотників добровільно призупинили свої операції в зонах конфліктів".

У відомстві також заявили, що завжди виступали проти застосування цивільних БПЛА у військових цілях, і звинуватили США і західні ЗМІ в поширенні неправдивої інформації про експорт Китаєм безпілотників.

