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АНАЛІТИКА

ВВП єврозони в II кварталі зріс на 0,3%, вище за прогноз

 

Економіка 20 країн єврозони в другому кварталі зросла на 0,3% порівняно з попередніми трьома місяцями, за попередніми розрахунками статистичного управління Європейського союзу.

У річному вираженні обсяг ВВП збільшився на 0,6%.

Аналітики в середньому прогнозували підвищення на 0,2% у поквартальному вираженні та на 0,5% у річному, повідомляє Trading Economics.

Економіка 27 держав Європейського союзу у квітні-червні не змінилася відносно попереднього кварталу і зросла на 0,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

ВВП Німеччини не змінився в поквартальному порівнянні, Франції та Іспанії - підвищився на 0,5% і 0,4% відповідно, тоді як Італія зафіксувала спад на 0,3%, Швеція - на 1,5%.

Це перша оцінка зміни ВВП із трьох. Переглянуті дані будуть опубліковані 16 серпня.

Згідно з опублікованим у червні прогнозом Європейського центрального банку, за підсумками всього 2023 року економіка єврозони збільшиться на 0,9% після зростання на 3,5% минулого року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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