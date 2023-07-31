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АНАЛІТИКА

Польща встановить відеокамери по всьому кордону з Росією: система запрацює восени

 

Польща восени завершить зведення електронного бар'єру з камерами спостереження на кордоні з Калінінградською областю РФ.

Згідно з повідомленням пресслужби польського міністерства закордонних справ, "електронний брандмауер" протяжністю близько 200 км зводиться на всьому сухопутному кордоні з Калінінградською областю, крім Віслінської коси, де вже кілька років розташовуються електронні прилади, пише Інтерфакс.

У МЗС зазначили, що на кордоні буде розміщено близько 3 тис. камер відеоспостереження.

"У цей же час готується Центр нагляду у штаб-квартирі Вармінсько-Мазурського прикордонного загону в Кентшині. Сюди надходитимуть сигнали від камер та датчиків", - повідомили в МЗС Польщі.

"Повноцінний запуск бар'єру заплановано на осінь", - зазначає пресслужба.

У квітні цього року повідомлялося, що Польща почала будувати так зване електронне загородження - сучасну систему відеокамер та датчиків руху - на кордоні з Калінінградською областю Росії.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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