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Польща встановить відеокамери по всьому кордону з Росією: система запрацює восени
12:35 31.07.2023 |
Польща восени завершить зведення електронного бар'єру з камерами спостереження на кордоні з Калінінградською областю РФ.
Згідно з повідомленням пресслужби польського міністерства закордонних справ, "електронний брандмауер" протяжністю близько 200 км зводиться на всьому сухопутному кордоні з Калінінградською областю, крім Віслінської коси, де вже кілька років розташовуються електронні прилади, пише Інтерфакс.
У МЗС зазначили, що на кордоні буде розміщено близько 3 тис. камер відеоспостереження.
"У цей же час готується Центр нагляду у штаб-квартирі Вармінсько-Мазурського прикордонного загону в Кентшині. Сюди надходитимуть сигнали від камер та датчиків", - повідомили в МЗС Польщі.
"Повноцінний запуск бар'єру заплановано на осінь", - зазначає пресслужба.
У квітні цього року повідомлялося, що Польща почала будувати так зване електронне загородження - сучасну систему відеокамер та датчиків руху - на кордоні з Калінінградською областю Росії.
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