Фінансові новини
- |
- 31.07.23
- |
- 13:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
«Пошта Молдови» припинила прийом усіх поштових відправлень до Росії
12:21 31.07.2023 |
У зв'язку з неможливістю відправлення міжнародних поштових відправлень до РФ "Пошта Молдови" оголошує про тимчасове призупинення прийому всіх поштових відправлень у цьому напрямку.
Згідно з офіційним повідомленням, починаючи з 28 липня 2023 року прийом усіх поштових відправлень до РФ буде припинено, передає Point.
Однак, клієнти, яким вже відправили посилки з Росії до Республіки Молдова, зможуть отримати свої відправлення відповідно до узгоджених термінів.
Про подальші зміни у статусі відправок до Росії буде оголошено додатково після отримання інформації від компетентних організацій.
Раніше повідомлялося, що найбільші банки Молдови призупинили на невизначений термін роботу з російською системою грошових переказів "Юністрім".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: Саудівська Аравія планує переговори щодо України без РФ, запрошені чиновники з 30 країн
|Зеленський ветував закон про виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва Музею Голодомору
|Запахло корупцією: «Запоріжсталь» відкрила подробиці щодо сталі для тризуба «Батьківщині-Матері»
|Сьогодні Україна відзначає День Державності. Що треба знати про свято
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польща встановить відеокамери по всьому кордону з Росією: система запрацює восени
|«Пошта Молдови» припинила прийом усіх поштових відправлень до Росії
|У Туреччині за неякісне будівництво в зоні смертельних землетрусів заарештували 351 особу
|Стрес-тест ЄС виявив слабкі місця у трьох банках
|Судові витрати обійшлися Трампу цього року в 40 млн доларів, - Washington Post
|Великобританія надасть понад 100 нових ліцензій на нафту і газ у Північному морі
Бізнес
|Індонезія заблокувала X.com Ілона Маска через зв'язок із порносайтами та азартними іграми
|Донанемаб. Новий препарат, що зробить революцію в лікуванні Альцгеймера
|OpenAI закриває інструмент для розпізнавання тексту, написаного ШІ – через низьку точність
|У ЄС планують заборонити хромування нових автомобілів через токсичні викиди при його створенні
|Український стартап із виробництва паперу з опалого листя запускає завод у Франції
|Bing Chat став доступний користувачам браузерів Chrome і Safari
|Євросоюз ухвалив «закон про чипи» для зменшення залежності від імпорту