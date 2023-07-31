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АНАЛІТИКА

«Пошта Молдови» припинила прийом усіх поштових відправлень до Росії

 

У зв'язку з неможливістю відправлення міжнародних поштових відправлень до РФ "Пошта Молдови" оголошує про тимчасове призупинення прийому всіх поштових відправлень у цьому напрямку.

Згідно з офіційним повідомленням, починаючи з 28 липня 2023 року прийом усіх поштових відправлень до РФ буде припинено, передає Point.

Однак, клієнти, яким вже відправили посилки з Росії до Республіки Молдова, зможуть отримати свої відправлення відповідно до узгоджених термінів.

Про подальші зміни у статусі відправок до Росії буде оголошено додатково після отримання інформації від компетентних організацій.

Раніше повідомлялося, що найбільші банки Молдови призупинили на невизначений термін роботу з російською системою грошових переказів "Юністрім".
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Молдова
 

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