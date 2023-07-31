Фінансові новини
- |
- 31.07.23
- |
- 13:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Туреччині за неякісне будівництво в зоні смертельних землетрусів заарештували 351 особу
12:15 31.07.2023 |
Турецькі суди заарештували 351 особу в результаті розслідувань щодо причетності будівельного бізнесу до значних руйнувань під час потужних землетрусів, що сталися на півдні Туреччини в лютому.
Про це заявив міністр юстиції країни Йилмаз Тунч, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Turkish Minute.
6 лютого потужні землетруси магнітудою 7,8 і 7,5 бала зруйнували частини Туреччини і Сирії, спричинивши загибель майже 60 тисяч людей в обох країнах.
За словами Тунча, в рамках розслідувань щодо 1 757 осіб, яких вважають причетними до неякісного будівництва будівель, зруйнованих землетрусами, 351 особа була заарештована судом, тоді як 642 були затримані, але звільнені з випробувальним терміном.
Міністр юстиції заявив, що розслідування займає багато часу, оскільки експертам потрібні зразки з будівель, щоб допомогти судам визначити, хто несе відповідальність за їхнє руйнування.
Цього тижня турецький суд звільнив сімох підозрюваних, які раніше були заарештовані в рамках розслідування обвалу житлового комплексу "Галерея" в Діярбакирі під час лютневих землетрусів. Розслідування, проведене Головною прокуратурою Діярбакира, мало на меті виявити будь-яку недбалість, пов'язану з обвалом будівель.
Обвалення житлового комплексу "Галерея" призвело до загибелі 89 осіб, ще 22 отримали поранення. Розташований у районі Єнішехір південно-східного міста Діярбакир, комплекс складався з торгового центру на перших чотирьох поверхах і 128 житлових квартир на решті восьми поверхах.
У лютому відразу після трагедії Міністерство юстиції Туреччини оголосило про створення бюро розслідування злочинів, пов'язаних із землетрусом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: Саудівська Аравія планує переговори щодо України без РФ, запрошені чиновники з 30 країн
|Зеленський ветував закон про виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва Музею Голодомору
|Запахло корупцією: «Запоріжсталь» відкрила подробиці щодо сталі для тризуба «Батьківщині-Матері»
|Сьогодні Україна відзначає День Державності. Що треба знати про свято
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польща встановить відеокамери по всьому кордону з Росією: система запрацює восени
|«Пошта Молдови» припинила прийом усіх поштових відправлень до Росії
|У Туреччині за неякісне будівництво в зоні смертельних землетрусів заарештували 351 особу
|Стрес-тест ЄС виявив слабкі місця у трьох банках
|Судові витрати обійшлися Трампу цього року в 40 млн доларів, - Washington Post
|Великобританія надасть понад 100 нових ліцензій на нафту і газ у Північному морі
Бізнес
|Індонезія заблокувала X.com Ілона Маска через зв'язок із порносайтами та азартними іграми
|Донанемаб. Новий препарат, що зробить революцію в лікуванні Альцгеймера
|OpenAI закриває інструмент для розпізнавання тексту, написаного ШІ – через низьку точність
|У ЄС планують заборонити хромування нових автомобілів через токсичні викиди при його створенні
|Український стартап із виробництва паперу з опалого листя запускає завод у Франції
|Bing Chat став доступний користувачам браузерів Chrome і Safari
|Євросоюз ухвалив «закон про чипи» для зменшення залежності від імпорту