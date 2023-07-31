Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Туреччині за неякісне будівництво в зоні смертельних землетрусів заарештували 351 особу

 

Турецькі суди заарештували 351 особу в результаті розслідувань щодо причетності будівельного бізнесу до значних руйнувань під час потужних землетрусів, що сталися на півдні Туреччини в лютому.

Про це заявив міністр юстиції країни Йилмаз Тунч, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Turkish Minute.

6 лютого потужні землетруси магнітудою 7,8 і 7,5 бала зруйнували частини Туреччини і Сирії, спричинивши загибель майже 60 тисяч людей в обох країнах.

За словами Тунча, в рамках розслідувань щодо 1 757 осіб, яких вважають причетними до неякісного будівництва будівель, зруйнованих землетрусами, 351 особа була заарештована судом, тоді як 642 були затримані, але звільнені з випробувальним терміном.

Міністр юстиції заявив, що розслідування займає багато часу, оскільки експертам потрібні зразки з будівель, щоб допомогти судам визначити, хто несе відповідальність за їхнє руйнування.

Цього тижня турецький суд звільнив сімох підозрюваних, які раніше були заарештовані в рамках розслідування обвалу житлового комплексу "Галерея" в Діярбакирі під час лютневих землетрусів. Розслідування, проведене Головною прокуратурою Діярбакира, мало на меті виявити будь-яку недбалість, пов'язану з обвалом будівель.

Обвалення житлового комплексу "Галерея" призвело до загибелі 89 осіб, ще 22 отримали поранення. Розташований у районі Єнішехір південно-східного міста Діярбакир, комплекс складався з торгового центру на перших чотирьох поверхах і 128 житлових квартир на решті восьми поверхах.

У лютому відразу після трагедії Міністерство юстиції Туреччини оголосило про створення бюро розслідування злочинів, пов'язаних із землетрусом.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2584
  0,4644
 1,14

Курс обміну валют на сьогодні, 09:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0146  0,03 0,08 37,7277  0,07 0,18
EUR 40,9462  0,04 0,10 41,8388  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес