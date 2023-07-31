У Туреччині за неякісне будівництво в зоні смертельних землетрусів заарештували 351 особу

Турецькі суди заарештували 351 особу в результаті розслідувань щодо причетності будівельного бізнесу до значних руйнувань під час потужних землетрусів, що сталися на півдні Туреччини в лютому.

Про це заявив міністр юстиції країни Йилмаз Тунч, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Turkish Minute.

6 лютого потужні землетруси магнітудою 7,8 і 7,5 бала зруйнували частини Туреччини і Сирії, спричинивши загибель майже 60 тисяч людей в обох країнах.

За словами Тунча, в рамках розслідувань щодо 1 757 осіб, яких вважають причетними до неякісного будівництва будівель, зруйнованих землетрусами, 351 особа була заарештована судом, тоді як 642 були затримані, але звільнені з випробувальним терміном.

Міністр юстиції заявив, що розслідування займає багато часу, оскільки експертам потрібні зразки з будівель, щоб допомогти судам визначити, хто несе відповідальність за їхнє руйнування.

Цього тижня турецький суд звільнив сімох підозрюваних, які раніше були заарештовані в рамках розслідування обвалу житлового комплексу "Галерея" в Діярбакирі під час лютневих землетрусів. Розслідування, проведене Головною прокуратурою Діярбакира, мало на меті виявити будь-яку недбалість, пов'язану з обвалом будівель.

Обвалення житлового комплексу "Галерея" призвело до загибелі 89 осіб, ще 22 отримали поранення. Розташований у районі Єнішехір південно-східного міста Діярбакир, комплекс складався з торгового центру на перших чотирьох поверхах і 128 житлових квартир на решті восьми поверхах.

У лютому відразу після трагедії Міністерство юстиції Туреччини оголосило про створення бюро розслідування злочинів, пов'язаних із землетрусом.