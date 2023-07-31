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АНАЛІТИКА

Великобританія надасть понад 100 нових ліцензій на нафту і газ у Північному морі

 

Британія надасть понад 100 нових ліцензій на видобуток нафти й газу в Північному морі в рамках зусиль, спрямованих на посилення внутрішніх постачань і підвищення енергетичної незалежності, заявив уряд у понеділок.

Як повідомляє Reuters, прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що цей крок відповідає екологічним цілям уряду, оскільки приблизно чверть потреб Великобританії в енергії все ще задовольнятиметься за рахунок нафти й газу, коли Великобританія досягне нульового видобутку 2050 року.

Сунак сказав, що нові ліцензії підтримають внутрішні постачання, зменшать залежність від ворожих держав, сприятимуть створенню робочих місць у секторі й зменшать викиди вуглекислого газу порівняно з альтернативним варіантом імпорту скрапленого природного газу.

Уряд країни також оголосив про плани створити два нових кластери використання і зберігання вуглецю в Шотландії й північній Англії.

«Оскільки Сполучене Королівство є виробником нафти і газу, який швидко занепадає, нові ліцензії на видобуток нафти й газу зменшують падіння постачань у Сполученому Королівстві, щоб забезпечити життєво важливу енергетичну безпеку, а не підвищувати його вище від нинішнього рівня, щоб Сполучене Королівство залишалося на шляху до виконання чистого нуля до 2050 року», - заявив уряд.

Пізніше в понеділок Сунак має відвідати об'єкт енергетичної інфраструктури в Шотландії.

Регулятор нафтогазової промисловості очікує, що перші з нових ліцензій, які й надалі проходитимуть випробування на відповідність клімату, будуть видані восени, повідомив уряд.

Він також зазначив, що нові ліцензії можуть бути запропоновані поблизу вже ліцензованих ділянок, щоб швидше відкрити запаси нафти і газу завдяки існуючій інфраструктурі й попереднім оцінкам.

Оголошення підкреслює різницю між консерваторами Сунака й опозиційною Лейбористською партією, яка, згідно з опитуваннями громадської думки, має намір перемогти на національних виборах, які очікуються наступного року. Вона пообіцяла припинити видачу нових ліцензій на розвідку нафти і газу в Північному морі.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Британія
 

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