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АНАЛІТИКА

Переворот в Нігері. Країни Західної Африки пригрозили повстанцям застосуванням сили

Переворот в Нігері. Країни Західної Африки пригрозили повстанцям застосуванням сили

 

Країни-учасниці Економічної спільноти західноафриканських держав (ЕКОВАС) домовилися ввести війська в Нігер, якщо через тиждень там не повернуть владу президенту Мухаммеду Базуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комюніке позачергового саміту ЕКОВАС.

Зазначається, що у саміті взяли участь президенти Беніну, Кот д'Івуару, Гамбії, Гани, Гвінеї-Бісау, Нігерії, Сенегалу, Того, а також міністри закордонних справ Кабо-Верде та Ліберії і високий представник Сьєрра-Леоне в Нігерії та ЕКОВАС. Крім цього, був присутній неназваний "представник президента Базума".

Країни ввели проти Нігеру санкції у вигляді закриття кордонів, відміни авіарейсів, припинення фінансових операцій та заморозки національних активів. А якщо через тиждень конституційний лад в країні не буде відновлено, то вони готові провести військову інтервенцію.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Нігерія
 

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