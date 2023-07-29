Головний путчист у Нігері оголосив себе новим лідером країни

У Нігері через два дні після військового путчу новим лідером країни оголосив себе командувач президентської гвардії генерал Абдурахман Чіані. 62-річний Чіані, виступаючи з телезверненням до народу в п'ятницю, 28 липня, назвав себе "президентом Національної ради з порятунку вітчизни". Він обґрунтував військовий путч погіршенням ситуації у сфері безпеки в Нігері.

За словами Чіані, за поваленого путчистами президента Момамеда Базума народ запевняли, що в країні все гаразд, але "сувора реальність була іншою - натовпи вбитих і переміщених осіб, приниження і фрустрація". У країні накопичилося багато проблем через кризу у сфері економіки та безпеки, а також через корупцію, зазначив він.

Абдурахман Чіані очолює президентську гвардію Нігеру з 2011 року. У 2018 році йому було присвоєно звання генерала. Військові Нігеру 26 липня заарештували президента Мохамеда Базума - першого лідера країни, який прийшов до влади мирним шляхом від часу звільнення Нігеру від французької колоніальної залежності 1960 року. Під арешт було взято і членів сім'ї Базума.

У Франції засудили путч у Нігері

Президент Франції Еммануель Макрон назвав путч у Нігері "абсолютно незаконним і винятково небезпечним для нігерців, Нігеру і всього регіону". Він закликав до відновлення правопорядку в Нігері та звільнення президента Базума.

Раніше глава МЗС Франції Катрін Колонна заявила, що в Нігері вчинили "спробу путчу", яку ще не завершено. Франція все ще тримає в Нігері близько півтори тисячі своїх солдатів. Колона повідомила, що країни Західноафриканського економічного співтовариства, можливо, вже 30 липня обговорять можливість запровадження санкцій проти Нігеру.

У Франції засудили путч у Нігері

Президент Франції Еммануель Макрон назвав путч у Нігері "абсолютно незаконним і винятково небезпечним для нігерців, Нігеру і всього регіону". Він закликав до відновлення правопорядку в Нігері та звільнення президента Базума.

Раніше глава МЗС Франції Катрін Колонна заявила, що в Нігері вчинили "спробу путчу", яку ще не завершено. Франція все ще тримає в Нігері близько півтори тисячі своїх солдатів. Колона повідомила, що країни Західноафриканського економічного співтовариства, можливо, вже 30 липня обговорять можливість запровадження санкцій проти Нігеру.