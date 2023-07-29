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Фінляндія розробить національний план для відновлення України
23:44 28.07.2023 |
Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо доручив розробити план участі Фінляндії у відновленні України.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті Міністерства закордонних справ країни.
Як йдеться у повідомленні, це доручення пов'язане з реалізацією урядової програми, згідно з якою уряд підготує для Фінляндії національний план участі у відновленні України у співпраці з бізнесом та промисловістю.
"Ми продовжуємо надавати Україні нашу рішучу підтримку проти російської агресії. Водночас ми готуємося до відбудови незалежної та демократичної України. Ця робота вимагає тісної та систематичної співпраці між різними сторонами", - заявив Тавіо.
Зазначається, що департамент, який відповідає за Росію, Східну Європу та Центральну Азію МЗС Фінляндії нестиме головну відповідальність за розробку цього плану та координацію з урядом та діловими колами.
Уточнюється, що на першому етапі розробки плану МЗС тісно співпрацюватиме з Міністерством економіки та зайнятості та Міністерством фінансів для надання фінському бізнесу більш комплексних консультативних послуг та визначення фінансових рішень для полегшення його участі у відновленні України.
Водночас другий етап передбачає підготовку довгострокового плану, в тому числі перегляд використання виділених коштів.
Від початку повномасштабної російської агресії в лютому 2022 року Фінляндія надала Україні допомогу на загальну суму 1,7 млрд євро. Підтримка надавалася у сферах розвитку, гуманітарної допомоги, фінансової та військової допомоги.
Раніше повідомлялося, що Фінляндія готує для України нову допомогу з обладнанням для водопостачання та очищення стічних вод.
Нагадаємо, на початку місяця Міноборони Фінляндії анонсувало новий, вже 17-й пакет військової допомоги для України.
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