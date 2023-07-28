Фінансові новини
- |
- 28.07.23
- |
- 19:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У новому скликанні Європарламенту буде на 15 депутатів більше
18:10 28.07.2023 |
Представники урядів держав-членів Європейського Союзу попередньо погодили збільшення чисельності депутатів Європейського парламенту із 705 до 720 на 2024-2029 роки.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Рішення щодо збільшення кількості євродепутатів Рада Євросоюзу ухвалила в середу, 26 липня. Найбільше додаткових мандатів - по два - отримають Франція, Іспанія та Нідерланди.
Австрія, Бельгія, Польща, Словенія, Словаччина, Фінляндія, Латвія, Ірландія та Данія отримають одного додаткового євродепутата, і жодна країна не зменшить своєї квоти в Європарламенті.
Сам Європарламент раніше запропонував збільшити кількість мандатів до 716, причому додаткові місця - по чотири - мали б отримати лише Франція, Бельгія та Польща.
Рада ЄС також відмовилась від ідеї про створення загальноєвропейського виборчого округу для обрання 28 депутатів Європарламенту, яку пропонував законодавчий орган.
Тепер рішення про збільшення кількості мандатів законодавчого органу ЄС мають схвалити Європейська рада і, власне, Європарламент. Та оскільки пропозиція Ради ЄС не збігається з погодженою євродепутатами, процес може затягнутись.
Як відомо, наступні вибори до Європейського парламенту відбудуться з 6 по 9 червня 2024 року.
Європейські вибори відбуваються в 27 країнах-членах ЄС кожні п'ять років. Від їхніх результатів залежить не лише склад Європейського парламенту, але й ключові посади в інших інституціях ЄС, зокрема, президента Європейської комісії.
Місця в Європарламенті розподіляються між державами-членами пропорційно щодо населення, а також із певною поправкою на країни з найменшим населенням.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Запахло корупцією: «Запоріжсталь» відкрила подробиці щодо сталі для тризуба «Батьківщині-Матері»
|Сьогодні Україна відзначає День Державності. Що треба знати про свято
|ВР має намір відновити декларування для чиновників
|Рада ухвалила закон про відбір суддів КСУ, потрібний для переговорів про вступ в ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У новому скликанні Європарламенту буде на 15 депутатів більше
|Румунія збільшить пропускну здатність ключового зернового маршруту з України
|Катар виділяє $100 мільйонів на подолання гуманітарної кризи в Україні - прем'єр
|Африканці, які приїхали до Путіна на саміт, вийшли з заявою відновити українську зернову угоду
|Німеччина передала Україні дрони, 6 зеніток Gepard та тисячі патронів до них
|США «м'яко» нагадуватимуть нафтовій галузі про цінову стелю для РФ – Reuters
Бізнес
|У ЄС планують заборонити хромування нових автомобілів через токсичні викиди при його створенні
|Український стартап із виробництва паперу з опалого листя запускає завод у Франції
|Bing Chat став доступний користувачам браузерів Chrome і Safari
|Євросоюз ухвалив «закон про чипи» для зменшення залежності від імпорту
|На тлі буму ШІ виробник мікросхем TSMC побудує новий завод на Тайвані за $3 мільярди
|У США автобуси обладнали штучним інтелектом, який автоматично штрафує припарковані на автобусній лінії автомобілі
|TikTok додав текстові публікації на тлі ребредингу Twitter