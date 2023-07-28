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АНАЛІТИКА

Африканці, які приїхали до Путіна на саміт, вийшли з заявою відновити українську зернову угоду

 

Африканський Союз закликає негайно відновити угоду за посередництва Організації Об'єднаних Націй, яка дозволяє Україні експортувати мільйони тонн зерна, яка була припинена за наказом Росії.

Як повідомляє Рolitico, цю заяву представників країн африканського континенту озвучив президент Коморських островів Азалі Ассумані, який очолює Африканський союз із 55 країн, в інтерв'ю російському державному інформаційному агентству "РИА Новости".

"Ми обговоримо це з Путіним, щоб побачити, як ми можемо перезапустити цю угоду", - заявив президент Коморських островів Азалі Ассумані, який очолює Африканський союз з 55 країн.

"Проблема зерна та добрив стосується всіх", - додав Ассумані.

Видання нагадує, що Путін зустрічається з 17 африканськими лідерами 27-28 липня, оскільки дедалі більш ізольований російський лідер намагається зберегти відносини з африканським континентом, що має тісні історичні зв'язки з Москвою.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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