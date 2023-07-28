США «м'яко» нагадуватимуть нафтовій галузі про цінову стелю для РФ – Reuters

Адміністрація Байдена планує посилити роботу із західними торговими домами, страховиками і власниками танкерів, щоб нагадати їм про необхідність дотримуватися встановленого G7 граничного рівня цін на російську нафту, оскільки нафта торгується вище цього рівня.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела та експертів.

"Такий підхід відображає бажання Вашингтона заохотити покупців дотримуватися обмеження в 60 доларів за барель, запровадженого в грудні минулого року на морський експорт російської нафти "Великою сімкою", Європейським Союзом та Австралією у відповідь на війну Росії проти України.

Очікується, що адміністрація використовуватиме "м'яку" тактику замість поширених погроз суворих санкцій щодо потенційних порушників, оскільки це може перевернути енергетичні ринки", - кажуть джерела агентства.

"Початковий намір - бути м'якими, не "обрушуватися", як молот, на танкери і власників танкерів, застосовувати примусові заходи, але застосовувати їх тихо, за допомогою листів, телефонних дзвінків", - повідомило джерело, знайоме з думкою адміністрації з цього приводу.

Американські посадовці, ймовірно, посилять комунікацію з торговими домами, власниками танкерів, страховиками та іншими, нагадуючи їм, що в разі використання західних морських послуг необхідно зберігати свідоцтва про те, що російська нафта була куплена за ціною нижче 60 доларів, повідомило джерело.

Джерело в адміністрації Байдена повідомило, що такі розмови з постачальниками послуг про їхні вимоги були постійними під час запровадження обмежень.

"Ми вже вели такі розмови, і вони триватимуть", - сказало джерело.

Обмеження ціни забороняє західним компаніям надавати такі послуги, як транспортування, страхування та фінансування нафти, проданої за ціною, вищою за верхню межу.

За даними Reuters, російська нафта марки Urals торгується на рівні або вище верхньої межі вже майже два тижні.

Мінфін США орієнтується на середнє значення за місяць, зазначило агентство. Вартість Urals на високому рівні через угоди Росії з країнами, які не приєдналися до стелі, насамперед із Китаєм та Індією, говорить інше джерело Reuters в уряді США.

Але такі продажі обходяться і Росії дорожче, ніж поставки трубопроводами в Європу, зазначило джерело.

Держдепартамент повідомив Reuters, що уважно стежить за всіма суднами, в які вантажать сиру нафту і нафтопродукти з Росії, а також за можливим ухиленням і невідповідністю ціновій стелі.

Якщо ціни на Urals продовжать зростати, США можуть підштовхнути інші країни G7 і Євросоюз до підвищення стелі, але ця ініціатива зустріне опір Східної Європи та американських законодавців, резюмує агентство.