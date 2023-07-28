Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бразилія відмовила США у видачі російського шпигуна

 

Міністерство юстиції та громадської безпеки Бразилії відмовило в екстрадиції до США громадянина РФ Сергія Черкасова, якого Вашингтон вважає співробітником Головного розвідувального управління (ГРУ) РФ і звинувачує в шпигунстві.

"Що стосується запиту США, то департамент міжнародно-правової співпраці визнав його необґрунтованим у зв'язку з тим, що стосовно обвинуваченого вже є затверджене рішення Верховного суду про екстрадицію", - йдеться в повідомленні бразильського мін'юсту.

Черкасова затримали в червні минулого року в Нідерландах. За даними нідерландської розвідки, росіянин видавав себе за громадянина Бразилії Віктора Мюллера Ферейру і намагався влаштуватися на стажування в Міжнародний кримінальний суд(МКС) у Гаазі.

Черкасова видворили до Бразилії, де його засудили до 15 років позбавлення волі за підробку документів. Представники бразильського Верховного суду тоді заявили, що не ухвалюватимуть рішення про його екстрадицію, поки не завершиться розслідування.

Крім запиту США, Бразилія також отримала запит на екстрадицію від Росії. Закон передбачає, що екстрадиція можлива тільки після завершення судового процесу або виконання вироку. У Росії стосовно Черкасова порушена справу про торгівлю наркотиками.

Генеральна прокуратура РФ стверджує, що він кілька років торгував героїном, але, як писав раніше The Washington Post, у матеріалах справи багато розбіжностей, тому є підозра, що справа проти нього - сфабрикована, щоби не визнавати його шпигунство.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,7228
  0,2670
 0,66

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0427  0,11 0,30 37,7963  0,17 0,45
EUR 40,9043  0,04 0,10 41,8683  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес