Японія посилює заборону на експорт товарів до Росії

Японія з 9 серпня вводить заборону на експорт до РФ автомобілів із двигунами понад 1,9 л, гібридних машин і електромобілів. Під заборону також потрапить ввезення в Росію яхт, поїздів, виробів з металів і скла, тканин.

Про це повідомляє Міністерство економіки Японії.

"З огляду на поточну ситуацію в Україні, а також з метою сприяння міжнародним зусиллям Японії щодо підтримання міжнародного миру та виходячи зі змісту заходів, які нещодавно вирішили вжити провідні країни світу, Кабінет Міністрів у п'ятницю, 28 липня 2023 року, схвалив часткову зміну до Наказу про контроль за експортною торгівлею з метою запровадження заходів щодо заборони експорту до Росії.

Нові заходи запроваджуються з середи, 9 серпня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

В опублікованому приблизному списку заборонених для експорту до РФ вказані транспортні засоби та запчастини до них, зокрема з бензиновим і дизельним двигуном з об'ємом понад 1,9 літра, гібридні автомобілі та електромобілі.

Остаточний перелік товарів буде представлений до 2 серпня. Наразі в ньому присутні:

* хімічні та інші речовини, зокрема - гашене вапно, перекис водню, барвники та пігменти, поліграфічні фарби, мастила, засоби для обробки текстильних волокон, шкіри, хутра та інших матеріалів, модифікований крохмаль і клеї;

* матеріали для фотографії або плівки, зокрема світлочутлива рулонна фотоплівка;

* продукція для хімічної промисловості - реагенти, каталізатори, прискорювачі реакцій;

* пластмаси та вироби з них (у їх числі - акрилові полімери);

* гума та вироби з неї (шини для великогабаритних транспортних засобів);

* деревина та вироби з неї, включно з фанери, шпон і панелі з нього, меблі;

* вироби з натурального і композитного корку та вироби з нього;

* целюлоза і макулатура, папір, картон і картонні вироби;

* бавовна та бавовняна тканина, пряжа, штучне волокно та текстиль із нього;

* вата, тканини, промислові текстильні вироби, трикотаж, вживаний одяг;

* камінь, гіпс, цемент, азбест, слюда, асфальт та інші подібні матеріали;

* керамічні вироби, скло та вироби зі скла;

* залізо, сталь, мідь, нікель, алюміній, свинець та інші метали і вироби з них;

* котли та обладнання, а також їхні частини та приладдя;

* електричне обладнання та його частини;

* залізничні локомотиви, колійні транспортні засоби, електровози та тепловози

* яхти, прогулянкові або спортивні судна тощо.

З квітня 2022 року з Японії в Росію заборонили вивозити автомобілі дорожче 6 млн єн (еквівалент 44 100 євро).