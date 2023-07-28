Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Лондон дозволив олігархам РФ витрати з заморожених рахунків

 

Влада Великобританії дозволила російським мільярдерам, які потрапили під санкції, витрачати сотні тисяч доларів із заморожених рахунків, зокрема на персонал. Про це з посиланням на джерела та документи повідомило в четвер, 27 липня, видання The New York Times (NYT).

За його даними, винятки оформили у вигляді спеціальних ліцензій, що дають змогу бізнесменам користуватися частиною заморожених активів. У деяких випадках російським мільярдерам дозволялося витрачати понад мільйон доларів на рік.

Так, співзасновник "Альфа-банку" Михайло Фрідман отримав у 2022 році ліцензію на утримання персоналу з 19 співробітників, зокрема водіїв, особистих кухарів і прибиральниць. Утримання обслуги протягом десяти місяців обійшлося йому в 300 тисяч фунтів стерлінгів. Ще сім тисяч фунтів на місяць Фрідману дозволили витрачати на покриття базових потреб його сім'ї.

Колишньому партнеру Фрідмана Петру Авену британська влада схвалила щомісячну допомогу в розмірі 60 тисяч фунтів стерлінгів. Із цієї суми близько 50 тисяч євро дісталися охоронній компанії фінансового керуючого Авена, щодо якого ведеться розслідування через можливу допомогу бізнесменові в ухиленні від санкцій.

Як зазначає NYT, незрозуміло, які перевірки проводив уряд Британії, перш ніж схвалити ці витрати. Фрідман і Авен потрапили під санкції Великобританії та Європейського Союзу в лютому 2022 року, незабаром після вторгнення російських військ в Україну. Вони намагаються оскаржити обмеження в суді.

Загалом від початку повномасштабної війни Росії проти України офіційний Лондон отримав близько тисячі заявок на видачу ліцензій. До кінця 2022 року уряд схвалив 82 з них, тоді як більшість все ще розглядаються.

Представник міністерства фінансів Великобританії відмовився коментувати конкретні випадки, але сказав, що ліцензії видавали для здійснення платежів на "основні потреби", і запевнив, що їх "суворо контролюють".

За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,7228
  0,2670
 0,66

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0427  0,11 0,30 37,7963  0,17 0,45
EUR 40,9043  0,04 0,10 41,8683  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес