Лондон дозволив олігархам РФ витрати з заморожених рахунків

Влада Великобританії дозволила російським мільярдерам, які потрапили під санкції, витрачати сотні тисяч доларів із заморожених рахунків, зокрема на персонал. Про це з посиланням на джерела та документи повідомило в четвер, 27 липня, видання The New York Times (NYT).

За його даними, винятки оформили у вигляді спеціальних ліцензій, що дають змогу бізнесменам користуватися частиною заморожених активів. У деяких випадках російським мільярдерам дозволялося витрачати понад мільйон доларів на рік.

Так, співзасновник "Альфа-банку" Михайло Фрідман отримав у 2022 році ліцензію на утримання персоналу з 19 співробітників, зокрема водіїв, особистих кухарів і прибиральниць. Утримання обслуги протягом десяти місяців обійшлося йому в 300 тисяч фунтів стерлінгів. Ще сім тисяч фунтів на місяць Фрідману дозволили витрачати на покриття базових потреб його сім'ї.

Колишньому партнеру Фрідмана Петру Авену британська влада схвалила щомісячну допомогу в розмірі 60 тисяч фунтів стерлінгів. Із цієї суми близько 50 тисяч євро дісталися охоронній компанії фінансового керуючого Авена, щодо якого ведеться розслідування через можливу допомогу бізнесменові в ухиленні від санкцій.

Як зазначає NYT, незрозуміло, які перевірки проводив уряд Британії, перш ніж схвалити ці витрати. Фрідман і Авен потрапили під санкції Великобританії та Європейського Союзу в лютому 2022 року, незабаром після вторгнення російських військ в Україну. Вони намагаються оскаржити обмеження в суді.

Загалом від початку повномасштабної війни Росії проти України офіційний Лондон отримав близько тисячі заявок на видачу ліцензій. До кінця 2022 року уряд схвалив 82 з них, тоді як більшість все ще розглядаються.

Представник міністерства фінансів Великобританії відмовився коментувати конкретні випадки, але сказав, що ліцензії видавали для здійснення платежів на "основні потреби", і запевнив, що їх "суворо контролюють".