Кардинала Ватикану можуть ув'язнити за невдалі інвестиції в нерухомість

Кардиналу Джованні Анджело Беччіу загрожує кілька років ув'язнення за участь у збитковій для Ватикану угоді з нерухомістю в Лондоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив dpa.

Зазначається, що це перший випадок, коли кардинала звинувачують у суді Ватикану.

Прокурор Ватикану Алессандро Дідді попросив для кардинала сім років і три місяці ув'язнення, звинувативши його у зловживанні службовим становищем і привласненні коштів, пов'язаних з інвестиціями в елітну нерухомість.

В основі судового процесу - купівля Ватиканом нерухомості в лондонському районі Челсі, коли Беччіу обіймав посаду в Державному секретаріаті в 2011-2018 роках.

Зазначається, що в результаті Ватикан вклав більше грошей, ніж планував, що призвело до втрати понад 100 млн євро. Згодом будівлю продали.

Після звинувачень Беччіу втратив кардинальські привілеї, його також усунули від участі у виборах Папи, але він зберіг титул кардинала. Папа Франциск також усунув його з посади наглядача за канонізацією і беатифікацією.

Водночас Беччіу стверджує, що він не винен, і переконує, що немає жодних доказів, які б підтверджували звинувачення, заявивши, що його показали в "абсолютно спотвореному вигляді". За його словами, це призвело до заплямування його репутації як "людини і як священника".

Раніше повідомлялося, що у Ватикані розпочинається знаковий судовий процес щодо фінансового шахрайства, в кому фігурують 10 осіб, в тому числі кардинал.

У 2021 році Ватикан вперше в історії оприлюднив інформацію про свої володіння нерухомістю, вказавши, що володіє понад 5000 об'єктами нерухомості, здебільшого в Італії.