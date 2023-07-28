Трампу висунули нові звинувачення у справі про секретні документи: подробиці

Прокуратура США висунула колишньому президентові США Дональду Трампу нові звинувачення у справі щодо неналежного зберігання секретних документів. Його звинувачують про "навмисне утримання документів, пов'язаних із національною обороною США".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що йдеться про якусь "презентацію, присвячену військовій активності в іншій країні", яку він показував представникам ЗМІ під час інтерв'ю на своєму гольф-курорті в Нью-Джерсі.

Також Трампа звинувачують у тому, що він знищив запис камер спостереження у своєму маєтку, щоб ці дані не потрапили до рук суду. Загальна кількість висунутих проти нього пунктів звинувачення у цій справі сягнула 40 штук.

У цій справі також висунули нові кримінальні звинувачення Карлосу Де Олівейрі, робітнику на курорті Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді. За звинуваченнями, Де Олівейра допоміг приховати конфіденційні урядові документи від чиновників, які намагалися їх повернути.

Справа Трампа про секретні документи

Нагадаємо, 9 червня Трампу висунули звинувачення за 37 пунктами. Вони пов'язані з тим, що колишній президент США зберігав у себе засекречені документи, які він забрав з Білого дому.

Ще у серпні минулого року в його маєтку Мар-а-Лаго правоохоронці виявили низку документів із грифом "таємно", які він мав здати до Національного архіву.

Нещодавно стало відомо, що федеральний суддя, який розглядає справу про неналежне поводження колишнього президента США Дональда Трампа із секретними документами, призначив судовий розгляд на 20 травня 2024 року.