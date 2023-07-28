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Китай постачає технології для війни РФ проти України – розвідка США
23:55 27.07.2023 |
Китай надає Росії військові технології та технології подвійного призначення для використання у війні проти України.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у звіті Офісу директора національної розвідки (ODNI), який опублікував Комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США.
За даними американської розвідки, "КНР надає деякі технології подвійного призначення, які російські військові використовують для продовження війни в Україні, попри міжнародні санкції та експортний контроль".
"Митні дані показують, що державні оборонні компанії КНР відправляють навігаційне обладнання, антирадарні технології та деталі винищувачів російським державним оборонним компаніям, що перебувають під санкціями", - йдеться у звіті.
Розвідка США також зазначає, що Китай став "ще більш важливим партнером" для Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну минулого року: розрахунки за торгівлю здійснюються в китайській валюті юань, КНР збільшила імпорт російських енергоносіїв, а фінансові установи обох країн розширюють використання внутрішніх платіжних систем.
"Розвідувальній спільноті бракує достатньої інформації, щоб оцінити, чи навмисно Пекін перешкоджає перевіркам уряду США у Китаї того, яким є призначення експортованих товарів", - також йдеться у звіті.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Китай попри власні заклики до миру за останній рік активно нарощував торгівлю товарами подвійного призначення з Росією, допомагаючи Москві, серед іншого, імпортувати підсанкційні західні технології.
Нагадаємо, минулого тижня радник президента Франції Емманюель Бонн заявив, що Парижу відомі факти, які можуть вказувати на певну допомогу Китаю Росії у її війні проти України.
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