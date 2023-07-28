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Генсек ООН засудив державний переворот у Нігері
23:23 27.07.2023 |
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш рішуче засудив державний переворот, який нещодавно стався у Нігері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку генсека ООН.
"Я рішуче засуджую неконституційну зміну уряду в Нігері, оголошену 26 липня. Президента Базума (президента Нігера Мохамеда Базума - ред.) затримано, і я турбуюся за його безпеку і благополуччя", - написав Гутерреш.
Він також наголосив, що закликає негайно звільнити главу держави без будь-яких попередніх умов.
Держпереворот у Нігері
Нагадаємо, у Нігері військовослужбовці президентської гвардії організували державний переворот. Вони незаконно утримують президента Мохаммеда Базума.
Армія відмовилася підтримувати повсталих. За непідтвердженими даними, вона готова атакувати бунтівників, якщо вони не схаменуться.
У країну вже попрямував президент Беніна Патрін Талон для того, щоб спробувати врегулювати ситуацію.
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