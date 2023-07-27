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АНАЛІТИКА

ЄЦБ підвищив усі три ставки на 25 б.п., забезпечить збереження обмежувальної політики

 

Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) за підсумками засідання в четвер.

Як зазначається в повідомленні ЄЦБ, базову ставку за кредитами збільшено до 4,25%, ставку за депозитами - до 3,75%, ставку за маржинальними кредитами - до 4,5%. Рішення збіглося з прогнозами аналітиків та учасників ринку.

"Майбутні рішення ради керуючих ЄЦБ забезпечать збереження ключових ставок так довго, як це буде потрібно, на рівнях, що обмежують економічну активність достатньою мірою, щоб домогтися своєчасного повернення інфляції в єврозоні до 2-відсоткового цільового показника ЄЦБ", - ідеться в заяві регулятора.

У червні ЄЦБ говорив, що його майбутні рішення "нададуть змогу довести ставки" до цих рівнів.

Регулятор зазначає, що інфляція в єврозоні надалі сповільнюється, але він, як і раніше, очікує, що вона залишатиметься "занадто високою занадто довго".

"Дані, отримані з моменту червневого засідання, підтверджують прогнози про те, що темпи інфляції в єврозоні продовжать знижуватися в решті частини поточного року, проте залишатимуться вищими за цільовий рівень ще довгий час, - ідеться в заяві ЄЦБ. - Хоча деякі індикатори говорять про ослаблення зростання цін, базова інфляція залишається високою".

Рада керівників ЄЦБ продовжить дотримуватися підходу, за якого її рішення щодо рівня ставок і тривалості збереження обмежувальної політики визначають статдані.

У повідомленні ЄЦБ зазначається також, що портфель паперів, придбаних ним у рамках програми викупу активів (APP), скорочується помірними темпами, оскільки регулятор більше не реінвестує надходження від паперів, що погашаються.

Водночас кошти від погашення бондів у рамках іншої програми, PEPP, реінвестуватимуться щонайменше до кінця 2024 року.

Керівництво ЄЦБ готове скоригувати всі інструменти для повернення інфляції до цільових 2%, наголошується в пресрелізі.

Пресконференція голови ЄЦБ Крістін Лагард за підсумками засідання розпочнеться о 15:45 за київським часом.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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