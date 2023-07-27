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Федрезерв ухвалюватиме рішення про ставку залежно від статданих - Павелл
09:38 27.07.2023 |
Федеральна резервна система (ФРС) США не ухвалювала жодних рішень щодо подальших підвищень ключової відсоткової ставки і планує встановлювати рівень ставки залежно від статданих, які надходять, на кожному наступному засіданні окремо, сказав голова Федрезерву Джером Павелл.
"До вересневого засідання буде оприлюднено ще два звіти про інфляцію і два звіти з ринку праці", - зазначив Павелл під час пресконференції за підсумками засідання, на якому центробанк очікувано підвищив ставку на 25 базисних пунктів, до 5,25-5,5%.
Голова ФРС наголосив, що червневі дані, які відзначили падіння темпів зростання споживчих цін до мінімальних за два роки 3%, були позитивним сигналом, але "це всього лише один місяць", додав він.
Павелл припустив, що Федрезерв підвищить ставку у вересні, якщо статдані зумовлюватимуть таку необхідність, але одразу ж додав, що збереження ставки на попередньому рівні також є ймовірним сценарієм.
Голова ФРС ще декілька разів повторював, відповідаючи на запитання журналістів, що регулятор не має чітко наміченого плану щодо подальших змін ставки.
"У поточних умовах ми не хочемо давати занадто конкретних прогнозів, - сказав Павелл. - Ми ухвалюємо рішення про ставку на наступному засіданні, потім на наступному, і так далі".
Федрезерв повністю відданий цілі досягти інфляції в 2%, проте готовий проявити терпіння в цьому питанні, сказав він.
Павелл також наголосив на стійкості американської економіки, що знайшло відображення в невеликій зміні формулювань у пресрелізі за підсумками засідання - тепер регулятор оцінює темпи зростання економічної активності в Сполучених Штатах як "помірні" замість "стриманих". Це виражається, зокрема, в хороших даних щодо споживчих витрат і ВВП, у низькому безробітті та стабільному зростанні зарплат.
"Співробітники Федрезерву більше не очікують рецесії в США", - зазначив він.
Водночас боротьба центробанку з інфляцією може призвести до деякого сповільнення економічного зростання і погіршення умов на ринку праці, визнав голова центробанку.
У відповідь на запитання про можливість зниження ставок Павелл заявив, що Федрезерв не планує робити це цього року. Деякі члени керівництва ФРС очікують зниження ставки наступного року, однак це залежатиме від ступеня впевненості в тому, що інфляція стійко рухається до цільового рівня.
При цьому інфляція в США навряд чи досягне 2% раніше 2025 року, сказав Павелл.
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