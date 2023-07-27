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АНАЛІТИКА

Молдова денонсує дві угоди про військову співпрацю з СНД

 

Кабінет міністрів Молдови на засіданні в середу схвалив денонсацію угод Ради голів держав Співдружності Незалежних Держав про "збройні сили й партизанські загони" та про "стратегічні збройні сили".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство оборони Молдови.

Угода про "збройні сили і партизанські загони" передбачає врегулювання питань оборони і безпеки, зокрема охорону кордонів держав СНД, а угода про "стратегічні збройні сили" - питань контролю над ядерною зброєю.

"Документи, які були укладені в Мінську 30 грудня 1991 року, до цього часу не виконувались Республікою Молдова", - підкреслили в Міноборони країни.

Там додали, що рішення про їхню денонсацію узгодили з профільними міністерствами й комітетом парламенту Молдови.

Нагадаємо, Молдова досі залишається членом СНД, проте у квітні в країні почали процес денонсації деяких договорів у межах Співдружності незалежних держав.

У березні 2022 року після подання заявки на вступ до ЄС президентка Мая Санду зазначила, що країна обере час для виходу з СНД, коли Молдова досягне "достатнього прогресу на європейському шляху".

Водночас соцопитування свідчать, що половина громадян Молдови проти виходу з СНД і 60% - проти вступу в НАТО.
 

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