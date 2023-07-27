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АНАЛІТИКА

Молдова висилає 45 представників російського посольства

 

Влада Молдови наказала залишити країну 45 російським дипломатам та співробітникам посольства у Кишиневі "через численні недружні дії". Тепер російське посольство у Кишиневі матиме 10 посад для дипломатів та 15 - для технічно-дипломатичних працівників.

Внаслідок цього рішення "стане менше осіб, які намагаються дестабілізувати ситуацію в нашій країні", цитує інформагенція AFP міністра закордонних справ Молдови Ніку Попеску на засіданні кабінету міністрів у середу, 26 липня.

Рішенню молдовського уряду передувала публікація міжнародного журналістського розслідування, у якому йдеться про нібито причетність посольства Росії у Кишиневі до шпигунства. Зокрема, мова йде про 28 антен, які розташовані на будівлі дипломатичного представництва та сусідній будівлі. Ці антени, за даними журналістів-розслідувачів, могли використовуватися для шпіонажу.

Російського посла у країні Олега Васнєцова викликали до МЗС Молдови, після чого він заявив, що звинувачення були приводом для скорочення штату посольства.

Росія обіцяє помститись

У Москві вже прокоментували рішення молдовської влади. Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав це продовженням "недружньої лінії керівництва країни". Він також пообіцяв, що "подібні кроки за дипломатичними правилами не залишаться без взаємності".

Наприкінці квітня цього року МЗС Молдови викликало посла Росії у зв'язку з неприйнятними висловлюваннями російських посадовців. Тоді заступник голови Ради безпеки Росії, експрезидент Дмитро Медведєв у відповідь на заборону на в'їзд в Молдову президенту РФ Володимиру Путіну, говорячи про Молдову, заявив, що "такої країни вже немає", бо "її продали Румунії". З ним погодився речник Кремля Дмитро Пєсков.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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