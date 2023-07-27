Саудівська Аравія купує ударні дрони Bayraktar Akinci на суму понад $3 млрд

Нещодавно компанія Baykar підписала контракт із Саудівською Аравією на експорт дронів Akinci. Угода стала найбільшою в історії оборонної промисловості Туреччини. Напередодні стала відома сума контракту.

Baykar експортує ударні безпілотники Bayraktar TB2 у 30 країн. Akinci поки що не такий популярний. Саудівська Аравія стала третім оператором дронів у регіоні після Кувейту та Катару. За Akinci вона заплатить понад $3 млрд, але кількість безпілотників не уточнюється.

Bayraktar Akinci - це безпілотний літальний апарат, який може проводити розвідку, спостереження і рекогносцировку, а також завдавати ударів по позиціях противника. Вантажність дрона становить 1500 кг, а максимальна злітна вага - 5500 кг.

Дрон може залишатися в повітрі протягом 24 годин. Два турбогвинтові двигуни АІ-450Т або два поршневих PD-222 дають змогу безпілотникові розвивати швидкість понад 300 км/год.