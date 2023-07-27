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Ескадрилья винищувачів п'ятого покоління F-35 Lightning II прибула на Близький Схід на тлі зростання загроз з боку Ірану та Росії
23:04 26.07.2023 |
[thumb=left][/thumb]Минулого тижня США оголосили про відправку на Перську затоку винищувачів п'ятого покоління F-35 Lightning II. Напередодні літаки прибули на Близький Схід.
Спочатку США планували наростити сили в регіоні на тлі агресивних дій Ірану, який намагався захопити нафтові танкери в Ормузькій протоці. Однак поки літаки летіли зі США на Близький Схід, російський винищувач Су-35 встиг пошкодити американський дрон MQ-9 Reaper.
У заяві Центрального управління Військово-повітряних сил США (U.S. Air Forces Central) йдеться, що на Близький Схід прибули літаки 421-ї експедиційної винищувальної ескадрильї (421st Expeditionary Fighter Squadron). Вона дислокується на базі "Хілл" (Hill), штат Юта.
F-35 Lightning II допоможуть захистити інтереси США, а також сприятимуть регіональній безпеці та свободі судноплавства в регіоні. Винищувачі п'ятого покоління працюватимуть спільно з F-16 Fighting Falcon і A-10 Thunderbolt II.
Минулого тижня США оголосили про відправку в регіон F-35 разом з есмінцем USS Thomas Hudner. Перед цим туди прибули винищувачі четвертого покоління F-16, один з яких 1994 року збив три літаки J-21 Jastreb над Боснією і Герцеговиною. Також Пентагон оголосив про відправку в регіон десантних кораблів USS Bataan і USS Carter Hall.
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