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АНАЛІТИКА

Косово долучилось до останніх санкцій ЄС проти Росії та Білорусі

 

Уряд Косова в середу підтримав приєднання країни до одинадцятого пакета санкцій Європейського Союзу, запровадженого у зв'язку з повномасштабною агресією Росії проти України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на місцевий телеканал Klan Kosova.

Пропозицію долучитись до останніх санкцій ЄС внесла міністерка закордонних справ Косова Доніка Гервалла-Шварц.

"Погоджений пакет санкцій містить такі заходи: посилення дво- й багатосторонньої співпраці з третіми країнами для запобігання ухилянню від санкцій, заборона транзиту товарів через Росію, посилення експортних обмежень, запровадження додаткових санкцій проти 71 фізичної та 33 юридичних осіб, а також групи Вагнера", - зазначила вона.

Зазначається, що косовський уряд проголосував за схвалення цієї пропозиції.

Косово й раніше послідовно підтримувало всі санкції Євросоюзу проти Росії, узгоджуючи свою зовнішню політику з політикою ЄС як передумову майбутньої євроінтеграції.

Рада Європейського Союзу затвердила 11-й пакет економічних та персональних санкцій проти Росії, головною метою якого є посилення запроваджених раніше обмежень і боротьба з обходом санкцій, наприкінці червня.
 

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