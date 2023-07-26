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Косово долучилось до останніх санкцій ЄС проти Росії та Білорусі
17:13 26.07.2023 |
Уряд Косова в середу підтримав приєднання країни до одинадцятого пакета санкцій Європейського Союзу, запровадженого у зв'язку з повномасштабною агресією Росії проти України.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на місцевий телеканал Klan Kosova.
Пропозицію долучитись до останніх санкцій ЄС внесла міністерка закордонних справ Косова Доніка Гервалла-Шварц.
"Погоджений пакет санкцій містить такі заходи: посилення дво- й багатосторонньої співпраці з третіми країнами для запобігання ухилянню від санкцій, заборона транзиту товарів через Росію, посилення експортних обмежень, запровадження додаткових санкцій проти 71 фізичної та 33 юридичних осіб, а також групи Вагнера", - зазначила вона.
Зазначається, що косовський уряд проголосував за схвалення цієї пропозиції.
Косово й раніше послідовно підтримувало всі санкції Євросоюзу проти Росії, узгоджуючи свою зовнішню політику з політикою ЄС як передумову майбутньої євроінтеграції.
Рада Європейського Союзу затвердила 11-й пакет економічних та персональних санкцій проти Росії, головною метою якого є посилення запроваджених раніше обмежень і боротьба з обходом санкцій, наприкінці червня.
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