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У Нігері заколотники утримують президента. ЗМІ пишуть про держпереворот
17:00 26.07.2023 |
Військовослужбовці президентської гвардії заблокували доступ до резиденції президента Нігеру Мохамеда Базума. Окремі ЗМІ заявляють про нібито спробу держперевороту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jeune Afrique.
Як пише видання, президент наразі проводить переговори з заколотниками.
Окремі ЗМІ кажуть про "зміну настроїв", інші ж стверджують про нібито спробу державного перевороту.
"За даними регіонального військового джерела, глава держави Нігер наразі утримується заколотниками у своїй резиденції в Ніамеї. Їх кількість на момент написання статті залишається невідомою. Інше джерело, близьке до адміністрації президента, стверджує, що Мохаммед Базум "живий і здоровий" і "перебуває в процесі переговорів" з солдатами, які беруть участь у захопленні", - додає видання.
Президентську гвардію очолює Омар Чіані, який працював при Махамаді Іссуфі - колишньому президенті Нігеру.
Зазначається, що це не перший випадок, коли солдати погрожують владі Нігера. Наприклад 1 березня 2021 року офіцери спробували повалити Махамаду Іссуфу, за два дні до інавгурації Мохамеда Базума.
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