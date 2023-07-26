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АНАЛІТИКА

У Нігері заколотники утримують президента. ЗМІ пишуть про держпереворот

 

Військовослужбовці президентської гвардії заблокували доступ до резиденції президента Нігеру Мохамеда Базума. Окремі ЗМІ заявляють про нібито спробу держперевороту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jeune Afrique.

Як пише видання, президент наразі проводить переговори з заколотниками.

Окремі ЗМІ кажуть про "зміну настроїв", інші ж стверджують про нібито спробу державного перевороту.

"За даними регіонального військового джерела, глава держави Нігер наразі утримується заколотниками у своїй резиденції в Ніамеї. Їх кількість на момент написання статті залишається невідомою. Інше джерело, близьке до адміністрації президента, стверджує, що Мохаммед Базум "живий і здоровий" і "перебуває в процесі переговорів" з солдатами, які беруть участь у захопленні", - додає видання.

Президентську гвардію очолює Омар Чіані, який працював при Махамаді Іссуфі - колишньому президенті Нігеру.

Зазначається, що це не перший випадок, коли солдати погрожують владі Нігера. Наприклад 1 березня 2021 року офіцери спробували повалити Махамаду Іссуфу, за два дні до інавгурації Мохамеда Базума.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Нігерія
 

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