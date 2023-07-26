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МОК не запросив Росію і Білорусь на Олімпійські ігри-2024
16:33 26.07.2023 |
Білорусь і Росія не отримали запрошення від Міжнародного олімпійського комітету на прийдешю літню Олімпіаду, що відбудеться наступного літа в Парижі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
МОК запросив на Ігри 203 країни. До списку запрошених не потрапили Білорусь, Гватемала та Росія.
Президент МОК Томас Бах у прямому ефірі особисто підписав запрошення для двох сотень країн. Щоправда, відсутність запрошення для білорусів і росіян не гарантує їхню неучасть в Олімпіаді-2024. Функціонери постійно відкладають питання участі РФ і Білорусі в Іграх.
Донедавна орієнтиром для ухвалення рішення щодо білоруських і російських атлеті називали вересень-жовтень. Однак, Бах заявив, що МОК не визначав для себе конкретних термінів для вердикту з цього питання. "Щойно матимемо чітку картину, ми ухвалимо рішення", - пояснив глава олімпійського руху.
Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Найімовірніше, Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість високою залишається ймовірність появи білоруських і російських атлетів в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".
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