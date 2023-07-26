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АНАЛІТИКА

Авіація та товари подвійного призначення: посли ЄС погодили нові санкції проти Білорусі

 

У середу, 26 липня, посли країн Європейського Союзу погодили новий пакет санкцій проти Білорусі. Про це повідомив у Twitter редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Юзвяк.

"Посли ЄС щойно схвалили санкції проти Білорусі. Переважно - авіація та товари подвійного призначення. Ще важливіше - жодних відступів для калію. Але очікуйте, що це питання знову постане восени", - написав журналіст.

Як раніше повідомляли у DW, Європейський Союз мав намір запровадити новий пакет санкцій у зв'язку з порушеннями прав людини у Білорусі до третьої річниці президентських виборів у країні - до 9 серпня.

Паралельно обговорюється інший пакет санкцій щодо Мінська, пов'язаний з участю Білорусі у російській агресії проти України.

Проти Білорусі вже запроваджено шість пакетів санкцій з боку ЄС. Останній набув чинності рік тому. Дискусія про нові обмежувальні заходи щодо Мінська через його залучення у війну Росії проти України триває в Євросоюзі вже кілька місяців.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Білорусь, ЄС
 

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