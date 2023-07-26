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У ЄС планують заборонити хромування нових автомобілів через токсичні викиди при його створенні
12:54 26.07.2023 |
Хромування планується заборонити, що потенційно змусить автовиробників переглянути один із найбільш використовуваних матеріалів для надання автомобілям преміального вигляду.
Заборона була запропонована через проблеми зі здоров'ям, пов'язані зі створенням шестивалентного хрому, який є відомим канцерогеном. Зокрема, це джерело хронічного раку легенів, оскільки повітряні викиди, що виділяються під час процесу покриття, вважаються в 500 разів токсичнішими за дизельне паливо.
Хімічні депресанти диму можуть зменшити ці викиди, але містять перфторалкільні та поліфторалкільні речовини (PFAS), ще одну дуже токсичну речовину.
ЄС запропонував ввести заборону з 2024 року, а інші частини світу, зокрема Каліфорнія, наслідують цей приклад. Оскільки обидва є автомобільними ринками з великим обсягом, очікується, що це суттєво вплине на дизайн автомобіля, якщо не буде визначено альтернативний матеріал із такими ж якостями.
Окрім надання сріблястого відтінку автомобільним частинам, хром широко використовується в повсякденному побуті, включаючи кухонні раковини, освітлювальні прилади та компоненти, які мають бути стійкими до іржі, наприклад шасі літаків та рибальські снасті.
Однак Жиль Відаль, головний дизайнер Renault, сказав, що навіть якщо будуть знайдені альтернативи, він сподівається, що нові матеріали також будуть досліджені.
«Рішення, що не забруднюють довкілля, досліджуються, але я сподіваюся, що є причини, за якими ми можемо інтуїтивно піти від цього, - сказав він. - Настав час трошки змінити гру та відкрити наш розум за межі хрому, є більш стійкі альтернативи». Він наголосив на тому, що Renault використовує сірий і пробковий колір як приклади, а також 60% переробленої алькантари.
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