Країни Балтії домовились прискорити відключення від енергосистеми Росії

Міністри енергетики країн Балтії - Естонії, Латвії та Литви - у вівторок, 25 липня, погодили прискорені строки відключення від російської енергосистеми. Формальна угода між урядами буде підписана на початку серпня, повідомило Міністерство енергетики Литви.

Вони домовились, що синхронізація з енергосистемою континентальної Європи має відбутися не пізніше лютого 2025 року. Раніше цей строк був призначений на кінець 2025 року.

"Рішення ухвалене з огляду на зміну геополітичної ситуації з безпекою в регіоні у зв'язку з війною в Україні", - заявило литовське міністерство.

Зараз Естонія, Латвія та Литва пов'язані з електромережами Росії та Білорусі, які утворюють так зване електрокільце БРЕЛЛ, яке дозволяє енергосистемам країн працювати в паралельному режимі.

Кілька місяців тому литовський оператор системи передання електроенергії Litgrid успішно випробував роботу електросистеми країни в автономному режимі. Споживачі отримували електрику від електростанцій країни, а також із Польщі та Швеції, проте баланс та частоту системи підтримували лише диспетчери Litgrid. Тестування проводилось в межах підготовки до синхронізації литовської енергосистеми із загальноєвропейською.

Перед синхронізацією з європейською мережею всі країни Балтії мають провести ще один спільний тест ізольованої роботи, під час якого Литва, Латвія та Естонія утворять єдиний "острів".